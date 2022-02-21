منظمة حقوقية تكشف تفاصيل حالة انتحار لـ

2022/02/21 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت منظمة حقوقية في ديالى، اليوم الاثنين، تفاصيل حالة انتحار لـ "حدث" أنهى حياته بطريقة بشعة في محافظة ديالى.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "منظمته لا تدون احصائيات الانتحار فحسب بل توثق بعض قصص الضحايا المؤلمة، حيث انها تحتاج الى دراسة ويجب ان تكشف للراي العام تفاصيلها لتعطي اجابات عن الاسباب التي تدفع البعض لخيار صعب وقاس جدا".

واضاف ان "من بين القصص التي وثقتها منظمته هي قصة لحدث انتحر بإحراق نفسه في احدى مناطق ديالى قبل أشهر بسبب مشاكل نفسية حادة ناجمة عن وفاة والده وزواج والدته ما حرمه من الرعاية الابوية".

واشار الخزرجي الى ان "ملف الانتحار في ديالى أصبح ظاهرة ويحتاج الى دراسة معمقة خاصة وان اعداد الضحايا بارتفاع مستمر في اغلب المحافظات".

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