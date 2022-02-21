توزيع أكثر من 3 الاف سلة غذائية على النازحين والمتعففين في كركوك

2022/02/21 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اطلق صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين"، تحت اشراف البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاثنين، حملة لدعم النازحين والفقراء والمتعففين في محافظة كركوك.

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل، في بيان تلقته (بغداد اليوم )، إن "هذه الحملة التي نظمها صندوق تمكين في محافظة كركوك، جاءت لدعم اكثر من 3 الاف عائلة، من النازحين والمتعففين والطبقة الفقيرة بسلة غذائية كبيرة واحتياجاتهم المنزلية".

وأضاف أن "صندوق تمكين الذي يترأسه محافظ البنك المركزي اهتم بجميع فئات المجتمع ويقدم الدعم لهم بشكل مستمر".

من جهة أخرى، أعرب محافظ كركوك راكان الجبوري بحسب البيان، عن "شكره وتقديره إلى صندوق تمكين والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة لجهودهم المبذولة لدعم النازحين"، مشيرا إلى أن "هذا الدعم يساهم في عودة النازحين إلى منازلهم".

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