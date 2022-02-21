أستراليا تعيد فتح حدودها بعد إغلاق دام عامين جراء كورونا

2022/02/21 | 12:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعادت أستراليا، اليوم الاثنين، فتح حدودها الخارجية أمام جميع السياح الملقحين، بعد مرور حوالي عامين على فرضها بعض من أكثر قيود السفر صرامة في العالم، للحد من تفشي كوفيد-19.وأعلن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، “انتهى الانتظار”.وقال للراغبين بزيارة الجزيرة القارة “احزموا حقائبكم، ولا تنسوا إحضار أموالكم معكم، […]

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