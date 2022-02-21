رسمياً.. حسن أحمد مدرباً لنادي النجف

2022/02/21 | 12:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قررت إدارة نادي النجف الرياضي، تسمية المدرب حسن أحمد، مدرباً للفريق الكروي.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “إدارة النادي وافقت على استقالة المدرب حيدر عبودي وتقديم الشكر والتقدير له لما قدمه للنادي من خدمات طيلة فترة تواجده”.وتابع أن “الادارة قررت تسمية الكابتن حسن احمد مدربا لفريق كرة القدم الأول […]

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