الصحة تعلن نشر فرق صحية على طريق زائري الإمام الكاظم (ع)

2022/02/21 | 12:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، نشر فرق صحية على طريق زائري الإمام الكاظم (ع).

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوزارة عقدت اجتماعاً خاصاً لمناقشة الاستعدادات الصحية لزيارة الإمام الكاظم (عليه السلام) بحضور الجهات الصحية المعنية في قاطعي الكرخ والرصافة"، مبيناً ان "الوزارة مستعدة بشكل كامل لتغطية المتطلبات الصحية للزيارة".

وأضاف ان "الوزارة هيأت المستشفيات والفرق الصحية الجوالة كافة لتقديم الخدمات التي يحتاجها الزائرون"، مشيراً إلى أن "فرقاً توعية صحية سيتم نشرها وتوزيع المنشورات الخاصة لتوعية الزائرين باهمية تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".

وأكد ان "الوزارة أكدت على التعاون مع أصحاب المواكب لتوفير المستلزمات الصحية من كفوف وكمامات ووسائل التعقيم والتعفير لتأمين أجواء الزيارة المليونية"، لافتاً إلى أنه "سيتم نشر فرق صحية وسيارات إسعاف على طول طريق الزائرين القادمين من المحافظات المتوجهين إلى مدينة الكاظمية".

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