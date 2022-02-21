لليوم الثاني.. إنطلاق عملية أمنية في الطارمية

2022/02/21 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إنطلاق عملية أمنية في الطارمية شمالي العاصمة بغداد لليوم الثاني.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوات اللواء 12 في الحشد الشعبي أنطلقت باليوم الثاني استنادا لمعلومات استخبارية لتفتيش وتأمين القضاء وبالأخص منطقة السكراب من فلول داعش".وأضاف البيان أن "اللواء شرع امس بعملية التفتيش في قضاء الطارمية شمالي بغداد، حيث سبقها انتشار واسع لقوات اللواء للحفاظ على أمن المواطنين والاستقرار الأمني ضمن مناطق شمالي بغداد".

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