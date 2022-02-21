ايران تنجح في صنع قرنية اصطناعية

2022/02/21 | 12:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكنت شركة إيرانية قائمة على المعرفة من توطين وصنع قرنية اصطناعية، ما يساعد ايران علی مسار الاكتفاء الذاتي في صنع القرنية ومنع التدفق غير الضروري للعملات الأجنبية.وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للقرنية الاصطناعية، “سعید حیدري کشل” في تصريح خاص لمراسل” ارنا” الیوم الاثنین أن القرنية الاصطناعية يمكن أن تكون بديلاً جيدًا لزراعة القرنية […]

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