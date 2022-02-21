النزاهة تضبط تجاوزاً وإستيلاء على 600 دونم عائدة للدولة في نينوى

2022/02/21 | 12:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبط تجـاوزاً واستـيـلاءً على 600 دونـم عائدة للدولة في محافظة نينوى.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذ ثلاث عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ، بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّة، انتقل خلالها إلى عددٍ من جمعيَّات الإسكان في المُحافظة وقام بضبط …

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