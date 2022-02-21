كونداليزا رايس لـCNN: بوتين أساء التقدير وأدى إلى رد فعل لم يخطط له

2022/02/21 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش، كونداليزا رايس، في مقابلة مع مذيع CNN، فريد زكريا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “حرّك بعض الأشياء التي لم يكن ينوي تحريكها“، في إشارة إلى الإجماع من قبل دول حلف شمال الأطلسي في مواجهة أي عدوان على أوكرانيا.

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