أستراليا تعيد فتح حدودها بعد إغلاق استمر سنتين جراء كورونا

2022/02/21 | 12:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعادت أستراليا، اليوم الاثنين، فتح حدودها الخارجية أمام جميع السياح الملقحين، بعد مرور حوالي عامين على فرضها بعض من أكثر قيود السفر صرامة في العالم، للحد من تفشي كوفيد-19.أستراليا تعيد فتح حدودها بعد إغلاق استمر سنتين جراء كوروناأستراليا تفتح حدودها أمام السياح الأجانب لأول مرة منذ سنتين وأعلن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، في […]

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