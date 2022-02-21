محمد صلاح يظهر على رادار ريال مدريد

2022/02/21 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد حول راداره ناحية نجم فريق ليفربول محمد صلاح في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.وذكرت شبكة “fichajes” الإسبانية، إن “وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد، أصبح أمراً مشكوكًا فيه على الأقل، ولذلك بدأت إدارة النادي عملية التفكير في البديل المحتمل حال فشل تلك الصفقة”.وأوضحت أن […]

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