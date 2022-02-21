بكمين محكم.. الإطاحة بـ’عصابة’ تتاجر بقطع أثرية وسبائك تعود للبنك المركزي العراقي

2022/02/21 | 12:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، القبض على متهمين بقضايا مختلفة بينهم أربعة إرهابيين وعصابة تتاجر بالآثار، فيما أشارت إلى ضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2022)، إنه "بالتزامن مع ذكرى الزيارة الرجبية وضمن الخطط المرسومة تواصل قطعاتنا الأمنية تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح بهدف تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وملاحقة العناصر الارهابية ومرتكبي الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المخدرات والعابثين بالسلم المجتمعي، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد والوكالات الاستخبارية، نتج عن تلك العمليات القبض على 41 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم أربعة متهمين مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في مختلف قواطع المسؤولية، في حين أحبطت قواتنا الأمنية جرائم الدكة العشائرية وحالت دون تنفيذها والقت القبض على ٥ متهمين من مرتكبيها وضبط أسلحة بحوزتهم، بالإضافة إلى إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم التجارة بالقطع الأثرية وسبائك تعود الى البنك المركزي العراقي ومحاولة تهريبها بعد نصب كمين محكم لهما في أحد مناطق الكرخ، وذلك وفق معلومات استخبارية من جهاز الامن الوطني".

وأضافت، "كما تم القبض على خمسة متهمين بتعاطي وتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم 250 غم من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها، و23 شخص يحملون جنسيات اجنبية مخالفين لشروط وضوابط مديرية شؤون الإقامة والجنسية، تم القبض عليهم عند محاولتهم دخول العاصمة بغداد في سيطرة الشعب، وتم تسليم جميع المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون العادل".

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