السفارة الاميركية في موسكو تحث الرعايا الأميركيين على مغادرة روسيا

2022/02/21 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت السفارة الأميركية لدى موسكو رعايا الولايات المتحدة المقيمين في روسيا على مغادرة روسيا.

وأصدرت السفارة بيانا مقتضبا نصحت من خلاله الاميركيين المقيمين في روسيا بالتفكير بمغادرة البلاد.

وجاء البيان في أعقاب تحذير من السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا كريستينا كفين التي قالت في وقت سابق ان غزو روسيا لأوكرانيا سيكون أمرا كارثيا وذلك بسبب الخسائر المُحتملة على كلا الطرفين والعقوبات الاقتصادية المدمرة التى سيتم فرضها على موسكو مشيرة إلى اعتقادها بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الغزو بالفعل.

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