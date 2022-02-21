البنك المركزي : سعر صرف الدولار مستقر ولا توجد نوايا لتغييره

2022/02/21 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البنك المركزي العراقي، أن سعر صرف الدولار مستقر كما نفى وجود نوايا لتغييره جراء النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية.

ودعا مصدر مخوّل بالبنك المركزي في بيان، الى عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر، مؤكداً أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي.

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