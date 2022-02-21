الاطار: مضاربات “الدولار” تهدد قوت 13 مليون عراقي

2022/02/21 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاثنين، بان مضاربات الدولار تهدد قوت 13 مليون عراقي.وقال المعموري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان ” ازمة الدولار وسعر الصرف يجب ان تحل من خلال جهة الاختصاص كونها المعنية بملف حساس يمس قوت الشعب وتكون من خلال ادوات الدولة وان تكون هناك مكاشفة للراي العام […]

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