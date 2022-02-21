بالصور.. انطلاق تظاهرة لخريجي المعاهد وسط بعقوبة

2022/02/21 | 12:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى تظاهر العشرات من خريجي المعاهد التقنية في ديالى، الاثنين، للمطالبة بالتعيين.وقال احمد الشمري احد المتظاهرين في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من خريجي المعاهد التقنية خرجوا في تظاهرة سلمية وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيين اسوة ببقية الفئات الاخرى”.واضاف الشمري،ان” التظاهرة تعبر عن مظلومية اكثر من 10 الاف خريج يعانون البطالة منذ سنوات طويلة […]

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