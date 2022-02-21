قمة بايدن -بوتين.. أوكرانيا ترحب وروسيا تستبعد عقدها

2022/02/21 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الكرملين، الاثنين، أنه "من السابق لأوانه" الحديث عن قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، جو بايدن، التي أعلنت عنها فرنسا لنزع فتيل الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا وخطر الغزو الروسي.

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