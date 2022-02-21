الصحة تعلن نشر فرقها على طريق زائري الإمام الكاظم (ع)

2022/02/21 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، نشر فرق صحية على طريق زائري الإمام الكاظم عليه السلام.وذكر بيان لمكتبها الإعلامي، تلقت /المعلومة/، نسخة منه ان “وزارة الصحة عقدت اجتماعاً خاصاً لمناقشة الاستعدادات الصحية لزيارة الإمام الكاظم (عليه السلام) بحضور الجهات الصحية المعنية في قاطعي الكرخ والرصافة”.وأضاف البيان، ان “الوزارة هيأت المستشفيات والفرق الصحية […]

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