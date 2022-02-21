شركات الطيران العالمية تعاود المرور في الاجواء العراقية

2022/02/21 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ،اليوم الاثنين، عن ابرز شركات الطيران العالمية التي عاودت المرور في الاجواء العراقية .

وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد الجهود الكبيرة التي سعت اليها الشركة من خلال عدد من الاجتماعات المستمرة بين قسم الرقابة الجوية بكوادره المحلية الوطنية مع كبرى منظمات الطيران المدني وبالخصوص منظمة الطيران الفيدرالية الامريكية FAA وقرارها الاخير بتقليل القيود على استخدام الاجواء العراقية الى دون ارتفاع 32،000 قدم عاودت شركات الطيران العالمية المرموقة المرور في الاجواء العراقية ومنذ بداية شهر شباط الحالي مضيفا،تاتي هذه الجهود منسجمة مع توجيهات وتوصيات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي والارتقاء بالخدمات الملاحية الاكثر أمانًا التي تقدمها الشركة".

من جهته بين مدير قسم إدارة الحركة الجوية علي نعمة عباس بحسب البيان: ان "الأجواء العراقية اصبحت تزدحم بكبرى شركات الطيران العالمية المرموقة العابرة للأجواء العراقية وكان اخرها عودة الخطوط الجوية البريطانية British airways لاستخدام الاجواء العراقية لغرض العبور من والى المملكة المتحدة اضافة الى العديد من شركات الطيران منها الخطوط الجوية الفرنسية Air France و الخطوط الكندية Air Canada و الخطوط الملكية الهولندية KLM و طيران لوفتهانزا الألماني lufthansa و الخطوط الجوية السويسرية Swiss Air والعديد من الشركات العالمية المهمة الاخرى".

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