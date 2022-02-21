اعتقال متهمين بقضايا مختلفة بينهم أربعة إرهابيين وعصابة للإتجار بالاثار في بغداد

2022/02/21 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهمين بقضايا مختلفة بينهم أربعة إرهابيين وعصابة للإتجار بالاثار في المحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالتزامن مع ذكرى الزيارة الرجبية وضمن الخطط المرسومة تواصل قطعاتنا الأمنية تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح بهدف تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وملاحقة العناصر الارهابية ومرتكبي الجريمة المنظمة وتجار ومروجي المخدرات والعابثين بالسلم المجتمعي".وأضافت أنه "بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد والوكالات الاستخبارية، نتج عن تلك العمليات القبض على (41) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم أربعة متهمين مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في مختلف قواطع المسؤولية، في حين أحبطت قواتنا الأمنية جرائم الدكة العشائرية وحالت دون تنفيذها والقت القبض على (٥) متهمين من مرتكبيها وضبط اسلحة بحوزتهم".

وبينت انه "القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم الاتجار بالقطع الاثرية وسبائك تعود الى البنك المركزي العراقي ومحاولة تهريبها بعد نصب كمين محكم لهما في احد مناطق الكرخ جاء ذلك وفق معلومات استخبارية من جهاز الامن الوطني، وخمسة متهمين بتعاطي وتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم (250) غم من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها، و(23) شخص يحملون جنسيات اجنبية مخالفين لشروط وضوابط مديرية شؤون الإقامة والجنسية، حيث تم القبض عليهم عند محاولتهم دخول العاصمة بغداد في سيطرة الشعب".

وأختتمت أنه "تم تسليم جميع المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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