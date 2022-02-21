2022/02/21 | 12:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع تظاهر العشرات من الحراس الأمنيين في كركوك، اليوم الاثنين، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أعوام.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العشرات من الحراس الأمنيين تظاهروا أمام مبنى تربية كركوك، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أعوام".وأضاف، أن "المتظاهرين أغلقوا بوابة مبنى التربية"، مشيراً الى أنهم " طالبوا بصرف رواتبهم المتوقفة، وتثبيتهم على الملاك الدائم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة للحراس الأمنيين في كركوك للمطالبة بصرف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة للحراس الأمنيين في كركوك للمطالبة بصرف رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).