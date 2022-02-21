2022/02/21 | 13:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على 41 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت العمليات في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قواتها اعتقلت (41) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم أربعة متهمين مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في مختلف قواطع المسؤولية”.وأضاف البيان، أن “القوات الامنية أحبطت […]

ظهرت المقالة بينهم متهمون بالارهاب..



القوات الامنية تعتقل 41 شخصاً في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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