الكرملين: من المبكر الحديث عن قمة بين بوتين وبايدن حول أوكرانيا

2022/02/21 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكرملين عدم وجود "خطط ملموسة" لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في اتصال مع الصحفيين الإثنين

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