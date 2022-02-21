التربية تعلن نتائج الامتحانات الخارجية للدور التمهيدي للعام الدراسي 2021-2022

2022/02/21 | 13:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، لإثنين، نتائج الامتحانات الخارجية للدور التمهيدي لمرحلة السادس الابتدائي، للعام الدراسي 2021/2022.

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وأدناه روابط النتائج:

محافظة كربلاء

محافظة ميسان

يتبع..

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