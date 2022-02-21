2022/02/21 | 13:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن انطلاق عمليات تمشيط مباغتة في اثنين من القواطع المهمة بديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات قتالية في الحشد الشعبي بدات عمليات تمشيط مباغتة في قاطعي شمال المقدادية وتلال نفط خانة من محوريين في ان واحد”.واضاف الحسيني،ان” عمليات التمشيط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن انطلاق عمليات تمشيط مباغتة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن انطلاق عمليات تمشيط مباغتة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).