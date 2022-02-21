العمليات: القبض على 41 متهما بقضايا مختلفة في بغداد

2022/02/21 | 13:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على 41 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان، إن “تم اعتقال (41) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم أربعة متهمين مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في مختلف قواطع المسؤولية”، مبينة انه “أحبطت قواتنا الأمنية جرائم الدكة العشائرية وحالت دون […]

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