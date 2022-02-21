اندلاع معارك شرسة جنوب شرق اوكرانيا

2022/02/21 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، جراء القصف المتواصل والعنيف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، في جنوب شرق أوكرانيا.وأعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية مقتل مدنيين اثنين، اليوم الاثنين، خلال قصف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو أراضي الجمهورية.وأضافت “أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار تسع مرات على المناطق السكنية بقذائف 120 […]

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