رئيسي في قطر لـ”تفعيل الدبلوماسية” مع دول الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي

2022/02/21 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة تمتد ليومين، في خطوة هي الأولى لرئيس إيراني منذ ما يزيد على العشر سنوات.وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في استقبال رئيسي لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مطار الدوحة الدولي صباح الاثنين.ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الإيراني الثلاثاء، […]

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