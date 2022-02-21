"تلقيح عبر PCR" واعتقالات فرنسا.. أخبار كاذبة تغزو مواقع التواصل

2022/02/21 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مضللة وأخبار كاذبة خلال الأسبوع الماضي، وقامت وكالة أسوشيتد برس برصد أبرزها وتفنيدها.

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