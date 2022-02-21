الديمقراطي الكردستاني يكشف عن قرب عقد اللقاء الثلاثي في أربيل

2022/02/21 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، عن قرب عقد لقاء بين التحالف الثلاثي في اربيل لبحث تمرير رئيسي الجمهورية والوزراء بسلة واحدة.

وقال عبد الكريم ان الاتصال الذي جرى بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني تم من خلاله الاتفاق على عقد لقاء للتحالف الثلاثي في اربيل خلال الايام المقبلة موضحا ان المعطيات الحالية تشير الى ان الاجتماع سيعقد لبحث مخرجات الاجتماعات السابقة وتحديد اليات العمل المستقبلية وعلى وجه الخصوص للجلسة الاولى للبرلمان والتحضير لها.

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