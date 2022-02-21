الكتلة الصدرية تكشف عن إعادة أكثر من 120 عقاراً مغتصباً لأصحابها في بغداد وجولة قريبة في ثلاث محافظات

2022/02/21 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت الكتلة الصدرية، اليوم الاثنين، عن إعادة 120 ملكاً مغتصباً من أبناء المكون المسيحي والأقليات الأخرى لأصحابها مؤخراً، فيما أشارت الى ان اللجنة المشكلة بأمر من السيد مقتدى الصدر سيكون لها جولة قريبة في 3 محافظات.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان وعضو الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقد في أحد الدور التي تم اعادتها لأصحابها في شارع الصناعة ببغداد وتابعتها (بغداد اليوم) إن "اللجنة المشكلة لإعادة الأملاك للمسيحيين والأقليات الأخرى تمكنت من استعادة قرابة الـ 120 ملكاً في العاصمة بغداد وإعادتها لأصحابها".

وأضاف أن "اللجنة سيكون لها جولة قريبة في عدد من المحافظات بضمنها البصرة وكركوك ونينوى، ضمن مساعيها لإعادة الأملاك إلى أصحابها مهما كانت الجهة المغتصبة لتلك الأملاك سواء كانت مافيا الأراضي والأملاك او جهة حزبية متنفذة او عصابات او ميليشيات، فلا نسمح لأي كان باغتصاب أملاك الناس المستضعفين ممن لا يمتلكون سند".

من جانبه قال القيادي في الكتلة حسن الكعبي خلال المؤتمر إن "العمل مستمر على إعادة الأملاك إلى أصحابها بكل أنواع الملك كالعمارات، البنايات، الفنادق، قطع أراضي والمساحات الزراعية، الشقق سكنية، والمساحات الطابو الصرف، ممن تمكن أصحاب النفوس الضعيفة من اغتصابها بعد ابتزاز أصحابها مستغلين ضعف الدولة وانشغال القوات الأمنية بالدفاع عن البلد ومقدساته ضد داعش".

وأشار الكعبي إلى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ألقى الكثير من البيانات بشأن الحفاظ على أملاك العراقيين بشكل عام ودعم مشروع اعادتها الى أصحابها الحقيقيين"، داعياً القائمين على المبادرة إلى "الاستمرار بهذا العمل الإنساني الذي يساهم بعودة جميع الكفاءات من أبناء تلك المكونات الأصيلة الى مناطقها من خلال احقاق الحق واثبات ملكياتهم في العراق".

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