القانون: الكاظمي فشل في الاصلاح ومكافحة الفساد وجميع قراراته “حبر على ورق”

2022/02/21 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الاثنين، فشل رئيس مجلس الوزراء في ملفي مكافحة الفساد والاصلاح الاداري، مبينا ان جميع قرارات الحكومة عبارة عن حبر على ورق.وقال العتبي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رفع شعار مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة لكن النتجية انها استشرى بشكل اكبر […]

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