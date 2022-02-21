شرطة واسط: مشاركة أكثر من 10 آلاف عنصر امن بخطة تأمين الزيارة الرجبية في واسط

2022/02/21 | 13:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاركة أكثر من 10 آلاف عنصر امني في خطة تأمين زيارة الامام موسى الكاظم عليه السلام..

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