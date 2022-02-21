الإنسانية الواقعية العظيمة عند تشيخوف‎‎ - حسن العاصي

2022/02/21 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_العاصي اشتهر تشيخوف بكونه كاتباً مسرحيًا، ولكنه أيضاً أستاذ في فن القصة القصيرة ويستند إلى الإنسانية الواقعية.



"أنطون تشيخوف" Anton Chekhov (1860-1904) طبيب وكاتب مسرحي ومؤلف قصصي روسي، يُعتبر من أفضل كتاب القصص القصيرة على مدى التاريخ، ومن كبار الأدباء الروس.



كتب المئات من القصص القصيرة، ومسرحياته كان لها تأثير عظيم على دراما القرن العشرين.



بدأ "تيشيخوف" الكتابة عندما كان طالباً في كلية الطب في ......





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