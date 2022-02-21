بالصور.. أزمة وقود تضرب مدينة الناصرية

2022/02/21 | 13:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت مدينة الناصرية ازمة وقود حادة استمرت لليوم الخامس على التوالي.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “مدينة الناصرية تشهد ازمة وقود بنقص البنزين في المحطات لليوم الخامس على التوالي”.وأضاف المراسل، أن “الطوابير تمتد لمسافات طويلة امام محطات التعبئة، فيما اغلقت اغلب محطات الوقود الاهلية ابوابها امام المركبات”.

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أزمة وقود تضرب مدينة الناصرية أولاً على ايرث نيوز.

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