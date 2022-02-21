دولة القانون يكشف عن تحرك نيابي لخفيض سعر الدولار

2022/02/21 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري, الاثنين ، عن تفاصيل اجتماع الائتلاف مساء الامس، مبينا ان اهم ما بحثه الاجتماع هو تنسيق الجهود النيابية لتخفيض سعر الدولار.وقال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة / , ان ” ائتلاف دولة القانون ناقش خلال اجتماعه الدوري امس جملة من القضايا وعلى […]

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