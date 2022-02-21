قمة الغاز في الدوحة.. طموح لقطر وأمل لإيران ورسالة لأوروبا

2022/02/21 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصعيد في الملف الأوكراني يخيّم على قمة للغاز في قطر

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