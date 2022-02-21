وصول تعزيزات عسكرية عراقية لضبط الشريط الحدودي مع سوريا

2022/02/21 | 13:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الاثنين عن وصول تعزيزات من قوات الجيش لمسك الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .وقال العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” تعزيزات عسكرية تضم فوج مشاة الي من قوات الجيش وصل الى منطقة طريفاوي القريبة من منطقة سجار او ما يسمى بالحدود […]

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