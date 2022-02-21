القبض على شخص متهم بالقتل على اثر مشكلة عشائرية في بغداد

2022/02/21 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على متهم بجريمة قتل في مدينة العبيدي في بغداد.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية القت القبض على المدعو سعدي كاظم موسى، الذي قام بإطلاق النار من مسدس على حسين زاجي وحل الذي يسكن في نفس المنطقة ".

وأضاف، ان "المجني عليه يعمل معلم في تربية الرصافة، حيث تم قتله على اثر مشكلة عشائرية".

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