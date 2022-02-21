شاهد اللحظات الاولى لتحطم طائرة عسكرية ايرانية | فيديو

2022/02/21 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

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قتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم، في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد.ونقل مصادر رسمية عن مدير الهلال الأحمر في تبريز قوله إن الطائرة المقاتلة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، ما أدى الى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان.



وأشارت المصادر الرسمية الى أن أسباب الحادث هي موضع تحقيق.

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