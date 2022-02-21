بالفيديو.. أبرز عمليات جهاز الأمن الوطني العراقي في أسبوع

2022/02/21 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز عمليات جهاز الأمن الوطني العراقي في أسبوع#العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/Jc3KOAQK02 — قناة التغيير (@AlTaghierTV) February 21, 2022

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