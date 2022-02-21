النزاهة: ضبط تلاعب في جمعيات للإسكان بأكثر من 600 دونم

2022/02/21 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الاثنين، ضبطها حالات تجاوز واستيلاء على عقارات مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين في محافظة نينوى خلافاً للقانون.

وأكدت الهيئة في بيان ان فريق عمل مديرية تحقيق نينوى انتقل إلى عدد من جمعيات الاسكان في المحافظة وقام بضبط حالات تلاعب وتجاوزٍ كبرى على عقارات الدولة مؤكدة ضبط خلالها اربعة عشر متهما بتلك التجاوزات من بينهم ثلاثة رؤساء جمعيات.

وأوضح البيان ان حالة التلاعب كانت في ثلاث جمعيات للإسكان وتم خلالها تقطيع وبيع أراض مجمل مساحتها أكثر من ست مئة دونم تعود ملكيتها إلى وزارة المالية وبيعها لقاء مبالغ مالي خلافا للقانون فضلا عن ضبط مبالغ مالية تمثل جزءا من ايرادات بيع تلك الاراضي.

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