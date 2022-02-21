عمليات ميسان تكشف للسومرية نتائج عملية أمنية في المحافظة

2022/02/21 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي، اليوم الاثنين، نتائج عملية امنية في ناحية المشرح بمركز المحافظة.

وقال الزبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفوج الرابع لواء 23 نفذ واجب بحث وتفتيش ضمن ناحية المشرح باشتراك مفارز من فوج طرارئ ميسان الرابع ومفرزة من مركز شرطة المشرح".واضاف ان "قوة مشتركة من ل ق خ الأول ولواء التدخل السريع وأفواج طورائ ميسان ومفارز من الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومفارز من أقسام مديريتنا خرجت لغرض تفتيش مناطق في مركز مدينة العمارة".

وبحسب الزبيدي اسفرت النتائج عن ما يأتي:1- ضبط بندقية كلاشنكوف عدد (6)2- ضبط بندقية سمنوف (1)4- ضبط مخزن بندقية عدد (7)6- ضبط مسدس صوتي عدد (1)

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