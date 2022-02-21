الانبار تعلن تقليص ساعات فرض حظر التجوال الليلي

2022/02/21 | 14:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير شرطة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد جمال الجميلي، الإثنين ، تقليص ساعات فرض حظر التجوال الليلي الى الساعة الثانية ليلا .وقال الجميلي في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” اوامر صدرت من قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار وقائد عمليات المحافظة الفريق الركن نومان الزوبعي بتقليص ساعات فرض حظر التجوال […]

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