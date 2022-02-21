2022/02/21 | 14:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف استاذ العلاقات الدولية سعدون الساعدي، اليوم الاثنين، عن اجندة مجلس الامن الدولي، مشيراً إلى أن الجلسات ستناقش العديد من القضايا الخاصة بالعراق.وقال الساعدي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “جلسة مجلس الامن ليست جلسة واحدة، وانما عدة جلسات ستبدأ يوم الثلاثاء وتنتهي الخميس المقبل”.وأضاف الساعدي، أن “جلسة الغد ستشهد مناقشة […]

ظهرت المقالة ملف العراق يتصدرها..



الكشف عن أجندة جلسات مجلس الامن أولاً على ايرث نيوز.

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