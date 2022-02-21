طائرات الشركات العالمية الكبرى تعاود الطيران في سماء العراق

2022/02/21 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، يوم الاثنين، عن معاودة ابرز شركات الطيران العالمية الى المرور في الاجواء العراقية.

وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي، في بيان، انه “بعد جهود الشركة خلال عدد من الاجتماعات المستمرة مع كبريات منظمات الطيران المدني وبالأخص منظمة الطيران الفيدرالية الامريكية FAA وقرارها الاخير بتقليل القيود على استخدام الاجواء العراقية الى دون ارتفاع 32 ألف قدم، عاودت شركات الطيران العالمية المرموقة المرور في الاجواء العراقية ومنذ بداية شهر شباط الجاري”.

من جهته، بين مدير قسم إدارة الحركة الجوية علي نعمة عباس، ان “الأجواء العراقية اصبحت تزدحم بكبريات شركات الطيران العالمية المرموقة العابرة للأجواء العراقية، وكان اخرها عودة الخطوط الجوية البريطانية British airways”.

واضاف ان “العديد من شركات الطيران منها الخطوط الجوية الفرنسية Air France، والخطوط الكندية Air Canada، والخطوط الملكية الهولندية KLM، وطيران لوفتهانزا الألماني lufthansa، والخطوط الجوية السويسرية Swiss Air، والعديد من الشركات العالمية المهمة الاخرى”.

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