بعد ساعات على تنفيذ جريمته.. القبض على قاتل شرقي بغداد

2022/02/21 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الاثنين، القبض على قاتل بعد ارتكابه

لجريمة قتل في جانب الرصافة شرقي

العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعد ورود معلومات عن حدوث

جريمة ق

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