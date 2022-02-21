قفزة كبيرة باسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في كربلاء

2022/02/21 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الاسواق المحلية بكربلاء قفزة

كبيرة باسعار صرف الدولار، امام

الدينار العراقي، اليوم الاثنين، (21

شباط 2022).

وذكر مراسل وكالة نون الخبرية، ان سعر

بيع الدولار: 146.000 دينار لكل 100$، فيما

بلغ سعر

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