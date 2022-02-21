2022/02/21 | 14:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الكمارك، الاثنين، تفاصيل احباط محاولة تهريب مواد كيميائية خطرة من قبل مركز كمرك ام قصر الاوسط.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2022)، أن "مركز كمرك ام قصر الاوسط تمكن من احباط محاولة تهريب حاوية محملة (مواد كيميائية خطرة) مخالفة للضوابط و التعليمات".

وأضافت أن "عملية الضبط تمت من خلال تبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني و بالتعاون و اسناد الجهات الامنية في الميناء".

و أكدت الهيئة أنه "تمت احالة المخالفة الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مواد كيميائية ’خطيرة’ معدة للتهريب في أم قصر (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مواد كيميائية ’خطيرة’ معدة للتهريب في أم قصر (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).