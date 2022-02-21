2022/02/21 | 14:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، نتائج الامتحانات الخارجية “التمهيدي” لمحافظتي كربلاء وميسان.نتائج الامتحانات الخارجية (الدور التمهيدي) / محافظة كربلاء ، مرحلة السادس الابتدائي ، للعام الدراسي 2021/2022.https://drive.google.com/drive/folders/1Zcehz6AicDH0KZlK5PwznxVy4kkg1Ej6 نتائج الامتحان الخارجي (الدور التمهيدي) للدراسة الابتدائية في محافظة ميسان ، للعام الدراسي (2021-2022).https://drive.google.com/file/d/1FVXSlGDBcId6JyKk6fUt6YEOhaWOtQi4/view?usp=sharing

ظهرت المقالة نتائج الامتحانات الخارجية “التمهيدي” لمحافظتي كربلاء وميسان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الامتحانات الخارجية “التمهيدي” لمحافظتي كربلاء وميسان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج الامتحانات الخارجية “التمهيدي” لمحافظتي كربلاء وميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).